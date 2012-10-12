Fitch присвоїло «Донецьксталі» довгострокові РДЕ на рівні "B"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло Fintest Trading Co Limited (Кіпр), холдинговій компанії групи «Донецьксталь», довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні «B», сказано в повідомленні рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, прогноз за рейтингами "стабільний".

Також вказується, що Fitch присвоїло компанії довгостроковий національний рейтинг «AA (ukr)" зі "стабільним" прогнозом.

Рейтингове агентство зазначає, що рейтинги Fintest не стримуються стелею України, тому в разі підвищення стелі країни не відбудеться автоматичне підвищення РДЕ компанії.

«Стабільний» прогноз підкріплюється очікуваннями агентства, що Fintest матиме позитивний вільний грошовий потік у середньостроковій перспективі.

Фактори, що стримують рейтинги компанії, включають обмежену географічну диверсифікацію, оскільки її операційні активи розташовані в Україні. На думку Fitch, це передбачає політичні, ділові та регулятивні ризики вище середнього рівня. Концентрація видобутку вугілля у компанії на одному вугільному родовищі робить її схильною до додаткових операційних ризиків. Fintest експлуатує два незалежно працюючі шахтні стовбури, що згладжує ризик повного припинення видобутку вугілля в разі технічних аварій.

Згідно з очікуваннями Fitch за базовим сценарієм, компанія матиме маржу EBITDAR в 14% в 2012 р., 16% в 2013 р. і 17% в 2014 р. (2011 р.: 19,7%). Зниження прибутковості в 2012 р. пояснюється несприятливою ціновою динамікою для гірничодобувних компаній.

Поточна позиція ліквідності у компанії розглядається Fitch як прийнятна. «Водночас піковий рівень погашень боргу в 2014 р. у розмірі більше 450 млн дол. не буде покриватися очікуваним вільним грошовим потоком компанії у 80 млн дол. Як наслідок, буде потрібне рефінансування», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Донецьксталь» - металургійний завод, який разом з десятком інших структур входить до групи «Донецьксталь». Крім металопродукції, група виробляє кокс, залізорудний концентрат і агломерат. Завод контролюється структурами бізнесмена Віктора Нусенкіса.

«Донецьксталь» в січні-червні 2012 року скоротила чистий прибуток до 555,3 млн грн c 872,1 млн грн за аналогічний період 2011 року.

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