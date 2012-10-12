Крюківський ВБЗ в січні-вересні збільшив випуск вантажних вагонів на 4%

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.) в січні-вересні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив випуск вантажних вагонів на 3,9% - до 8600 шт.

Про це сказано в повідомленні прес-служби підприємства.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні підприємство збільшило випуск пасажирських вагонів у 10,4 раза - до 52 одиниць.

Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод збільшив на 2012 рік план виробництва вантажних вагонів c 10750 до 11200 вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку . Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.

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