КрАСЗ у січні-вересні скоротив виробництво автомобілів на 52%

ТОВ "ПО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) у січні-вересні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротило виробництво автомобілів на 52%, або на 2510 одиниць до 2350 одиниць.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому в міськвиконком Кременчука, копією якого володіє УНІАН.

Раніше керівництво підприємства заявляло, що КрАСЗ в 2012 році має намір випустити понад 6 тис. автомобілів, що відповідає рівню 2011 року.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод було засновано в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійному та післягарантійному обслуговуванню автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2% або на 109 автомобілів до 6450 од.