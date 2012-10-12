Україна у січні-серпні збільшила експорт давальницької сировини до 65,2 млн дол.

Обсяги експорту давальницької сировини з України у січні-серпні 2012 року збільшилися на 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становили 65,2 млн дол., повідомили УНІАН у Державній службі статистики.

Водночас в Україну за січень-серпень 2012 р. імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 68 млн дол. (на 41,8% більше від обсягів січня-серпня 2011 року).

У січні-серпні 2012 року в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на суму 1,48 млрд дол. (зростання на 47,8% порівняно з січнем-серпнем 2011 року). На давальницьких умовах більше за все імпортовано сирої нафти з Росії - на 332,6 млн дол., або 22,5% від загального обсягу імпорту давальницької сировини. Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 2,67 млрд дол. (зниження на 32%).

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року Україна збільшила експорт давальницької сировини на 74,1% - до 105,7 млн дол. Імпорт готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, зріс на 60,7% - до 84 млн дол.