Уряди України й Таїланду уклали угоду про співробітництво у сфері оборони

Кабінет міністрів України та уряд Королівства Таїланд уклали угоду про співробітництво у сфері оборони.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, підписання документу відбулося сьогодні після переговорів міністра оборони України Дмитра Саламатіна з міністром оборони Королівства Таїланд маршалом авіації Сукумполом Суванататом в рамках його офіційного візиту в Україну.

Д.Саламатін повідомив, що у Міністерстві оборони України є зацікавленість в інтенсифікації співробітництва в оборонній сфері. Зокрема, йдеться про співпрацю за напрямами військової освіти, підготовки військових, зокрема, для участі в миротворчих операціях.

С.Суванатат відзначив ефективність співробітництва його держави з Україною у військово-технічній сфері, а також високу якість української військової техніки, яка постачається до Збройних сил його країни.

«Уряд Таїланду виступає за нарощування співробітництва з вашою країною. У відкритості та щирості намірів України щодо співробітництва я особисто переконався сьогодні під час свого візиту до Президента України Віктора Януковича», – зазначив він.

Цього ж дня військова делегація Королівства Таїланд відвідала Національний університет оборони України.