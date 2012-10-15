Янукович хоче «відвертої розмови» про доцільність реструктуризації ОПК

16:44, 15 жовтня 2012
Промисловість
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Президент України Віктор Янукович пропонує розглянути питання доцільності реструктуризації підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи нараду з питань розвитку оборонно-промислового комплексу.

"Реформування підприємств ОПК - це непросте завдання, яке ми поставили перед собою", - наголосив він.

В.Янукович закликав учасників наради "розпочати процес відвертої розмови, яка б йшла на користь кожному підприємству і галузі в цілому".

«Останнім часом я відчуваю, що по кожному підприємству нам з вами потрібно буде відпрацювати окремі плани розвитку цих підприємств, можливої їх реструктуризації, планування, і перш за все - планування оборонного замовлення", - сказав Президент.

На його переконання, оборонне замовлення - це майбутнє для України. В.Янукович сподівається, що з року в рік воно буде лише збільшуватиметься, оскільки українська армія потребує першеоснащення та модернізації.

Президент наголосив на важливості розвитку й самого ОПК. "Ви знаєте, як постраждав ОПК за всі роки Незалежності, але завдяки міцному фундаменту і професіоналізму працівників вдалось багато чого не тільки зберегти, але й розвивати", - сказав він, додавши, що "й далі варитись у власному соку я вважаю неправильним".

За словами В.Януковича, ОПК - це той комплекс, який повинен працювати на обороноздатність країни та розвиток української економіки, тому дуже важливим питанням він назвав конкурентість української зброї на світовому ринку.

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