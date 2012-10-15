На ЗЗФ скасовано наказ про скорочення і готується збільшення штату

На Запорізькому заводі феросплавів (ЗЗФ) скасовано наказ про скорочення штату співробітників, а також готується збільшення штату на 350 осіб до кінця року, після прийняття постанови уряду, якою врегульовано тариф на електроенергію для підприємства.

Як повідомляє управління з питань преси та інформації Запорізької облдержадміністрації, про це сьогодні на оперативній нараді у ЗОДА, заявив голова правління ПАТ ЗЗФ Павло Кравченко.

«Як підкреслив голова правління ПАТ ЗЗФ Павло Кравченко, наказ про скорочення штату співробітників скасовано. Замість цього підприємство планує до 1 січня 2013 року прийняти на роботу ще 350 осіб. У відділ кадрів вже надійшло близько 200 заяв від охочих працювати», - повідомляє управління на офіційному сайті ЗОДА.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті обладміністрації, це стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів «Деякі питання забезпечення стабілізації роботи електрометалургійних підприємств України» від 1 жовтня.

«Згідно з даним документом, для ПАТ «Запорізький завод феросплавів» введено прийнятний тариф - 6 центів за 1 кВт», - йдеться у повідомленні ОДА.

Водночас в інформації Запорізької облдержадміністрації вказується, що механізм переходу заводу на більш низький тариф досить складний.

«Щоб підприємство могло скористатися рішенням Кабміну, відповідні державні структури - НКРЕ, Мінпаливенерго, ДП «Енергоринок» повинні розробити і внести зміни в порядок роботи на оптовому ринку електроенергії. Проект даних змін вже готовий. Необхідно передати його на розгляд ради Оптового ринку, після чого погодити та затвердити в Мінпаливенерго, НКРЕ та Антимонопольному комітеті», - йдеться у повідомленні ОДА.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у листопаді планував практично повністю зупинити виробництво. 9 серпня заступник голови Запорізької обласної обкому профспілки металургів і гірників (ПМГУ) Валерій Сєдов заявив, що профком підприємства отримав від адміністрації повідомлення про скорочення в листопаді поточного року 1 350 осіб з 2200.

При цьому він зазначив, що скорочення персоналу ЗЗФ зумовлене ​​неможливістю забезпечити рентабельність роботи заводу, у зв'язку із занадто високою вартістю електроенергії для даного підприємства - більше 50% в собівартості виробництва феросплавів.

11 вересня в Дніпропетровську в ході всеукраїнської наради з підтримки реального сектора економіки Президент України Віктор Янукович дав доручення до 1 жовтня вирішити проблемні питання Запорізького заводу феросплавів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 році підприємство скоротило в порівнянні з 2010 роком обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.