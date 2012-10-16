В Україні за 9 міс. роздрібний товарообіг підприємств зріс на 14% - до 292,4 млрд грн

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в січні-вересні 2012 року (у зіставних цінах) зріс на 14,2% порівняно з січнем-вереснем 2011 року і становив 292,35 млрд грн, говориться в повідомленні Державної служби статистики України, яке є в УНІАН.

При цьому найбільше зростання відзначено в АР Крим – на 24,2% – до 12,39 млрд грн, у Севастополі – на 28,7% – до 3,87 млрд грн, у Луганській області – на 19,9% – до 10,128 млрд грн, у Дніпропетровській і Донецькій областях – на 16,8% – до 25,984 млрд грн і 27,087 млрд грн, відповідно.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у зіставних цінах) зріс на 13,7% порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд грн.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в січні-вересні 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 14,6% порівняно з січнем-вереснем 2010 року.