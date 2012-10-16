Україна і Росія у найближчі тижні знайдуть компроміс щодо утилізаційного збору - ЄЕК

Москва. Україна і Росія в найближчі тижні знайдуть компроміс щодо утилізаційного збору на автомобілі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов на прес-конференції у Москві.

«Я упевнений, що протягом найближчих тижнів домовленість буде досягнуто. Переговори тривають, і текст близький до узгодження. Сподіваюся, що ми зуміємо зберегти той режим, про який ми говорили в Києві, в якому є консенсус з українського і російського боку», - сказав А.Слєпньов.

Він підкреслив, що в Росії розуміють, що не повинні створювати бар'єри між ринками України і країнами Митного союзу, зокрема автомобілів.

За його словами, треба шукати рішення, які не вводитимуть нові бар'єри.

«Думаю, що консенсус буде закріплено на папері в найближчі тижні», - сказав А.Слєпньов.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі у РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі та автобуси, що імпортуються з Росії.

20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що варто розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягування утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Раніше повідомлялося, що міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, перебуває на завершальній стадії підготовки і може бути підписана 28 вересня в рамках проведення саміту голів урядів СНД в Ялті.

На даний час готується проект постанови Кабінету міністрів, якою уряд України планує з 1 листопада ввести утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження. Цей документ вносить зміни до постанови № 843 від 3 вересня, якою стягнення утилізаційного збору введене лише на автомобілі, що імпортуються до України з Росії, це означає поширення дії збору на весь імпорт.

Також зміни містять доповнення, що норми зі сплати утилізаційного збору не поширюються на українських виробників (резидентів).