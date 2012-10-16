В Азарова вивчають доцільність підвищення імпортних мит на авто

Уряд продовжує вивчати доцільність підвищення імпортних мит на автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Партії регіонів, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні під час спілкування з працівниками Запорізького автомобільного заводу.

«Ми зважуємо (необхідність збільшення мит – УНІАН), але рішення ми знайдемо обов'язково, і знайдемо таке рішення, яке і вас підтримає, і покупця нашого не поставить в умови, коли ми йому нав'язуватимемо щось», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що збільшення імпортних мит створить сприятливі умови для розвитку вітчизняного автомобілебудування, проте збільшить вартість імпортних автомобілів для споживачів.

Нагадаємо, в червні ц.р. українська Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення в Україні мит на імпортні автомобілі, проте документ ще не опублікований і не набув чинності.

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