З території заводу «Радикал» 19 жовтня почнуть вивозити токсичні відходи

Територію столичного підприємства ВАТ «Радикал», що на вул. Червоноткацькій, 61, очистять від небезпечних речовин. Так, вже 19 жовтня з території заводу розпочнуть вивозити хлоровмістні токсичні відходи. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Київська міська державна адміністрація проводить роботу з екологічної санації території та об’єктів заводу «Радикал». Питання очистки цього підприємства від токсичних речовин столична влада старалася вирішити багато років. Нарешті ми зрушили з мертвої точки і розпочинаємо реалізацію програми вивезення токсичних відходів за межі України. Ця програми розрахована на 4 роки, проте ми намагатимемося виконати її швидше. На скільки ми зможемо пришвидшити роботи – залежатиме від фінансування, яке надходить з державного бюджету», – зауважив А.Голубченко.

Він додав, що 19 жовтня з території ВАТ «Радикал» розпочнуть вивезення на утилізацію 4,4 тонни хлорорганічних відходів колишніх виробництв, які зберігалися у металевих бочках. Проводити роботи з вивезення та знешкодження відходів буде ТОВ «С.І. Груп Консорт Лтд», яке має значний досвід проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження небезпечних відходів.

А вже починаючи з 2013 року, розпочнеться екологічно безпечне збирання, знешкодження і захоронення ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал».

Фінансування цих робіт здійснюватиметься за рахунок державних бюджетних коштів, відповідно до Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки. Обсяг фінансування становить 134 млн. грн. Проте, за словами А.Голубченка, коштів може знадобитися більше і сума буде переглянута.

Начальник Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики Людмила Денисюк розповіла, що основними джерелами забруднення навколишнього природного середовища на території підприємства наразі залишаються цех електролізу, склад солерозчинника та шламонакопичувачі. Забруднені ртуттю будівельні конструкції та підлога цеху електролізу потребують демонтажу та вивезення на термічну демеркуризацію. За попередніми розрахунками, загальна маса відходів, яку планується відправити на демеркуризацію, становить, орієнтовно, 130 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У 60-70 роки ВАТ «Радикал» (на той час Завод хімікатів) був одним із провідних підприємств хімічної промисловості в країні.

До 1996 року підприємство було монополістом із виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів, зокрема, пінополіуретану, бертолетової солі, гермобутилу, хімічних засобів захисту рослин тощо.

З 2000 року завод визнано банкрутом. На сьогоднішній день підприємство є екологічно небезпечним та потребує термінової екологічної санації.

Водночас, 27 вересня 2012 р. під час виїзної наради з вирішення актуальних питань у сфері техногенно-екологічної безпеки Києва представник ТОВ «С. І. Груп Консорт ЛТД», задіяного у проекті очищення «Радикалу», Ілля Маркевич відзначив, що всі відходи ртутного виробництва потрібно вивозити за кордон, адже в Україні немає відповідного полігону чи можливості переробки цих речовин.

«Якщо зможемо виграти тендер, ми привеземо обладнання, яке буде просто на заводі робити першу очистку. Окремо пари ртуті і ртуть буде вивозитися за кордон», - відзначив І.Маркевич і додав, що грунт з високим рівнем забруднення, який очистити не зможуть, також окремо буде вивозитися.

Крім того, І.Маркевич зауважив, що за наявності потрібних коштів проект буде повністю завершено максимум за 1,5 року.

«Я не настільки оптиміст, думаю, за 1,5 року це зробити буде складно», - сказав, у свою чергу, голова КМДА Олександр Попов і нагадав, що цього року для завершення очищення території заводу «Радикал» від ртуті з міського бюджету було виділено 5 млн. грн.