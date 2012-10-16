Введення Росією утилізаційного збору на сільгосптехніку не торкнеться України

Москва. У разі введення Росією утилізаційного збору на сільгосптехніку це не стосуватиметься України, оскільки буде впроваджено компромісний механізм як для автомобілів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії (постійно діючого наднаціонального регулюючого органу Митного союзу і Єдиного економічного простору) Андрій Слепньов.

«Питання про введення збору утилізації розглядається в уряді РФ, але поки що якогось рішення я не бачив. Пропозиція є, але відомства між собою сперечаються. Щодо автомобілів питання з Україною найближчим часом буде вирішено, і, зрозуміло, у разі введення збору на сільгосптехніку питання буде вирішено автоматично за тією самою схемі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має намір ввести утилізаційний збір на сільгосптехніку, що ввозиться з-за кордону на її територію. Він повідомив, що Міністерство економічного розвитку, Міністерство промисловості відпрацюють це питання і найближчим часом представлять пропозиції.

В.Путін відзначив, що Білорусь також зацікавлена в тому, щоб такі самі заходи підтримки були реалізовані. На його думку, офіційний Мінськ підтримає таку пропозицію російської сторони в рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу.

25 вересня урядовий уповноважений зі співпраці з СНД Валерій Мунтіян повідомив, що Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягнення утилізаційного збору при імпорті автомобілів. (Національний режим припускає, що стягнення утилізаційного збору з українських автомобілів, що імпортуються до Росії, відбуватиметься на тих самих умовах, що і виробництво аналогічної продукції всередині РФ, і навпаки.)

Нагадаємо, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі та автобуси, що імпортувалися з Росії.