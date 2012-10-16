Парламент дозволив збільшити статутний капітал «Антонова» і ХАВП

Верховна Рада України дозволила збільшити статутній капітал ДП «Антонов» і Харківського авіаційного виробничого об'єднання (ХАВП).

За Закон «Про внесення змін на додаток №3 до Закону України «Про державний бюджет України на 2012 роки» (щодо бюджетних призначень Агентства держмайна України)» (№11313) проголосували 267 депутатів при необхідних 226.

Документ, автором якого є народний депутат України від Партії регіонів Владислав Лук’янов, розроблено з метою перерозподілу витрат загального фонду бюджету, в рамках граничних бюджетних призначень, на виплату процентного доходу за облігаціями шляхом збільшення статутного капіталу двох підприємств - ХАВП і ДП «Антонов». Документ було розроблено на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 22 квітня 2009 року № 476-р.

Як випливає із пояснювальної записки до законопроекту 11313, процентний дохід за облігаціями підприємств, що підлягав виплаті в серпні 2012 року, становив 243,1 млн. грн .

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа і директор ВАТ «Російські машини» Сергій Лихарєв на спільній конференції в Києві заявили, що обидва підприємства - «Антонов» і компанія «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, мають намір створити спільне підприємство в 2013 році.

Крім того, Д.Ківа і С.Лихарєв підписали угоду про інтенсифікацію робіт з виробництва Ан-140.

Довідка УНІАН. АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.