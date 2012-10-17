Сєверодонецький «Азот» збільшив виробництво на 2,5%

«Сєверодонецьке об'єднання Азот», що входить до складу хімічного холдингу Дмитра Фірташа Ostchem, за 9 місяців 2012 року збільшило виробництво товарної продукції в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2,5% - до 4,773 млрд грн, повідомили УНІАН у департаменті зі зв'язків з громадськістю Оstchem.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні п.р. компанія виготовила 783 тис. тонн аміаку, що на 2,6% більше за показник минулого року. Виробництво аміачної селітри збільшилося майже на 5% - до 427,9 тис. тонн, карбаміду — на 2%, до 316,7 тис. тонн, неконцентрованої азотної кислоти — на 4,7%, до 357,2 тис. тонн.

Наголошується, що збільшення досягнуто завдяки модернізації виробництва, а також інвестиціям в оновлення обладнання і ремонти основних цехів. Як сказано у повідомленні прес-служби, в 2011 році Ostchem вклав у підприємство 106,02 млн грн, а за підсумками 2012 року інвестиції становитимуть не менш ніж 193,4 млн грн.

«Я впевнений, що обсяг виробництва добрив на підприємстві був би ще більшим, якби у 2012 році не проходив великий плановий зупинний ремонт в цеху виробництва аміачної, калієвої і натрієвої селітри», — подаються у прес-релізі слова голови правління ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання «Азот» Леоніда Бугаєва. За його словами, на виробничі показники за 9 місяців також вплинула зупинка на плановий ремонт цеху аміаку 1-А.

Згідно з інвестиційним планом Ostchem, Сєверодонецьке об'єднання «Азот» до кінця 2014 року повинно збільшити потужність цеху виробництва карбаміду з 1200 до 1600 тонн карбаміду за добу.

Довідка УНІАН. «Сєверодонецьке об'єднання «Азот» було введене в експлуатацію у 1951 році. На «Азоті» працює близько 8,7 тис. чоловік. Завод є одним із провідних підприємств хімічної галузі України і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна селітра, калієва і натрієва селітра), органічних спиртів і кислот (оцтова кислота, метанол, формалін, спирт полівініловий, смола карбамідоформальдегідна, товари побутової хімії, вироби з полімерів і полімерних плівок (полімерна продукція, мішки, плівка, побутова хімія), будівельні товари (грунтівка, шпаклівка, фарба).

Підприємство входить до групи компаній Ostсhem – керівної компанії, яка координує підприємства азотної хімії Group DF.

Найбільшим кінцевим акціонером «Сєверодонецького об'єднання «Азот» є голова Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.