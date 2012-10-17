На Вінниччині збудували полігон твердих побутових відходів за 6,2 млн грн

У Калинівському районі Вінницької області сьогодні завершилось будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Калинівка вартістю 6,2 млн грн.

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

За повідомленням, потужність полігону становить 180 тис. т.

Робота полігону забезпечить санітарно-епідеміологічну безпеку населення міста Калинівка та дозволить ліквідувати несанкціоновані звалища у місті.

Замовником будівництва виступила Калинівська міська рада, підрядником – ЗАТ «Калинівське БМУ–5».

Фінансування будівельних робіт здійснювалось за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевих бюджетів.

Полігон обладнано спеціальним екраном дна, дренажною системою, пожежною сигналізацією та майданчиком для санітарної обробки спеціалізованого транспорту.

Після введення полігону твердих побутових відходів планується його оснащення сміттєсортувальною станцією вартістю близько 3 млн грн.