Виробництво металопрокату в Україні за 9 міс. скоротилося на 4,8% - до 14,046 млн тонн

Виробництво готового прокату чорних металів в Україні за 9 місяців поточного року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 4,8% - до 14,046 млн тонн, сказано у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у вересні виробництво металопрокату скоротилося до 1,489 млн тонн, що на 15,2% менше за вересневий показник минулого року.

Виплавка сталі (без напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом) за 9 місяців поточного року також зменшилася на 4,1% у порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року - до 12,619 млн тонн.

Виробництво сталевих напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом, за цей період впало на 7,6% - до 12,501 млн тонн.

Виробництво чавуну за 9 місяців скоротилося на 0,7% - до 21,362 млн тонн.

Видобування руди неагломерованої в січні-вересні 2012 року зросло на 0,8% - до 60,7 млн тонн, а руди агломерованої – на 3,5%, до 49,4 млн тонн.

За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association), Україна займає дев’яте-десяте місце у світі за обсягами виробництва цієї продукції.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 р. виробництво прокату в Україні зросло у порівнянні з попереднім роком на 3% - до 31,677 млн тонн, виробництво сталі – на 6%, до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6%, до 28,879 млн тонн.