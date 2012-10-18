Український автопром у вересні скоротив випуск легкових автомобілів на 36%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у вересні 2012 року впало у порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року на 36,3% - до 5,7 тис одиниць, повідомила Державна служба статистики України.

У порівнянні з серпнем поточного року виробництво легковиків скоротилося минулого місяця на 4,7%.

Всього за дев'ять місяців українські автовиробники в умовах браку держпідтримки і слабкого автокредитування скоротили виробництво легкових автомобілів у річному виразі на 23,5% - до 54,9 тис. одиниць. Ці дані Держстату збігаються з інформацією, оприлюдненою минулого тижня асоціацією автовиробників України «Укравтопром».

Держстат також повідомляє, що виробництво вантажних автомобілів у країні в січні-вересні 2012 року скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 2,9% - до 2 268 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 1,2% - до 2 554 одиниць.

У вересні випуск вантажних автомобілів у порівнянні з вереснем 2011 року впав на 52,3% - до 145 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 48,1% - до 265 одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).