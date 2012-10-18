СКМ купила найбільшого в Україні залізничного вантажоперевізника

Група СКМ збільшила свою частку в статутному капіталі найбільшого приватного залізничного оператора «Лемтранс» (м. Донецьк) до 100%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі СКМ.

«Лемтранс» дозволить стабільно забезпечувати групу СКМ, як найбільшого вантажовідправника, рухомим складом. Водночас ми бачимо «Лемтранс» як самостійний ринковий бізнес, що працює і з українськими, і з іноземними вантажовласниками», - заявив директор з розвитку нових напрямків бізнесу компанії СКМ Микола Нестеренко.

За його словами, інвестиційна політика «Лемтрансу» буде спрямована на оновлення і збільшення власного парку і підвищення якості послуг.

"З приходом СКМ, як стратегічного інвестора, у «Лемтрансу» з'явилася і наша повна підтримка, у тому числі - наша готовність фінансувати інвестиційні програми компанії», - сказав М.Нестеренко

Нагадаємо, з 2003 року група СКМ була міноритарним акціонером «Лемтрансу» з часткою в 19,95% статутного капіталу.

Інтеграція компанії «Лемтранс» до складу Групи СКМ була проведена відповідно до вимог чинного законодавства, схвалена Антимонопольним комітетом України та європейськими антимонопольними органами.

Довідка УНІАН. СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) - найбільша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входять підприємства гірничого, металургійного, енергетичного, фінансового, телекомунікаційного, медіа й інших секторів економіки, у тому числі - транспортний холдинг «Портінвест». 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.

ТОВ «Лемтранс» - найбільша в Україні приватна транспортно-експедиторська компанія, що надає повний комплекс послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом. «Лемтранс» експлуатує понад 12 тис. одиниць рухомого складу. У 2011 році «Лемтранс» перевіз понад 40 млн тонн.