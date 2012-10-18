Ринок міндобрив в Україні може збільшитися майже в 2 рази - Фірташ

Ринок мінеральних добрив в Україні до 2017 року може збільшитися майже в 2 рази, переконаний голова Ради директорів групи компаній Group DF Дмитро Фірташ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Group DF, про це він заявив під час відвідування ПАТ «Концерн Стирол».

«Ми впевнені, що український ринок добрив виросте в 2 рази до 2017 року. Навіть за песимістичними прогнозами очікується зростання в 1,7 рази. Ми віримо в цей прогноз і тому робимо серйозні інвестиції в наші підприємства», - сказав Д. Фірташ.

За прогнозами компанії OSTCHEM (що керує підприємствами азотної хімії Group DF), обсяг споживання азотних добрив в Україні в 2017 році виросте з нинішніх 950 тис. тонн до 2 млн. тонн (у перерахунку на поживну речовину), фосфорних добрив - з 225 до 460 тис. тонн, калійних добрив - з 125 до 270-280 тис. тонн.

Д.Фірташ також заявив, що зростання споживання добрив в Україні зараз йде більш високими темпами, ніж в інших країнах. «Якщо зараз частка України у світовому споживанні добрив становить менше 1%, то в 2017 році вона підвищиться до 1,5-1,7%», - сказав глава Ради директорів Group DF.

Бізнесмен пояснює зростання споживання добрив тим, що, по-перше, відбудеться збільшення кількості орних земель, по-друге, зростуть обсяги внесення добрив на гектар. «Протягом наступних п'яти років в Україні може збільшитися кількість оброблюваних орних земель на 7 млн ​​га (з 18,7 млн ​​га в цьому році до 25,4 млн га у 2017 році). Також ми припускаємо, що обсяги внесення добрив на гектар збільшаться на 35-40%, - сказав Д. Фірташ. - Це не тому, що ринок новий. Просто через нашу бідність аграрії не вносили досить азотних добрив в землю».

За його словами, обсяги внесення міндобрив в Україні будуть «підтягуватися до рівня європейських країн». При цьому структура споживання з точки зору поживних речовин (азот, фосфор, калій) залишиться практично незмінною. «Добрива - це ключ до ефективного сільського господарства, ключ до прибутку фермера», - зазначив Д. Фірташ, підкресливши, що зростання споживання добрив незмінно пов'язане із зростанням ефективності сільського господарства.

«Якщо ви зараз подивитеся статистику, то ви побачите, що близько 79 компаній, великих агрохолдингів, контролюють 5-5,4 млн гектарів землі. Це досить великі компанії, великі. Природно вони борються за врожайність. А врожайність напряму залежить від кількості внесених добрив», - зазначив Д.Фірташ.

Також, він нагадав, що за останні роки багатьом агрокомпаніям вдалося досить вдало вийти на міжнародні біржі і отримати дешеве фінансування. «Ті, хто позичив гроші, зараз розуміють, що тепер їм потрібно заробляти і віддавати позики. Для того, щоб можна було повернути борги, немає іншого виходу, окрім як збільшення врожайності», - зазначив Д.Фірташ.

Довідка УНІАН. Group DF - це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгову компанію і постачальника енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив, групу OSTCHEM Holding.