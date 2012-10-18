Фірташ інвестує в азотну хімію 1-1,3 млрд грн

Group DF в 2013 році інвестує у свої підприємства азотної хімії від 1 до 1,3 млрд. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Group DF, про це глава Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ повідомив під час робочої наради з правлінням підприємства ПАТ «Концерн Стирол».

«У 2011 році ми вклали 1,1 млрд гривень, у 2012 році вкладемо ще близько 1 млрд. План з інвестицій на наступний рік - 1-1,3 млрд гривень», - сказав бізнесмен.

Д.Фірташ відзначив, що в 2013 році в ПАТ «Концерн Стирол» буде вкладено близько 500 млн грн інвестицій.

Інвестиційні плани наступного року пов'язані як з модернізацією існуючих в ПАТ «Концерн Стирол» виробництв і нарощуванням їх потужностей, так і з розробкою нових виробництв.

З усього обсягу запланованих інвестицій на капітальні ремонти буде спрямовано близько 200 млн грн, решта інвестиції підуть на створення нових потужностей.

Зокрема, в 2013 році в ПАТ «Концерн Стирол» розпочнеться будівництво нового виробництва аміачної селітри - найпопулярнішого мінерального добрива серед вітчизняних аграріїв. «Ми зараз розпочинаємо проект будівництва нового заводу аміачної селітри. По суті, це дозволить збільшити нинішні потужності на 900 тис. тонн.

Якщо ми хочемо боротися за наш український ринок, нам необхідно нарощувати потужності. Це важливо, тому що під це є ринок. Адже святе місце порожнім не буває», - зазначив бізнесмен.

Це дасть можливість не тільки більш повно задовольняти попит споживачів і утримати ринок, але і дозволить збільшити глибину переробки аміаку.

Водночас на підприємстві будуть нарощувати обсяг виробництва аміаку - базового продукту для виробників азотних добрив. «Стирол» у наступні два роки планує майже на 10% збільшити обсяги виробництва аміаку та до 2014 року випускати 4,7 тис. тонн цього продукту на добу.

«До середини 2014 року завдяки вкладеним інвестиціям на «Стиролі» ми збільшимо обсяг випуску аміаку до 4 700 тонн на добу, аміачної селітри - на 900 тис. тонн і карбаміду - на 950 тис. тонн в рік», - зазначив Д. Фірташ.

Інвестиції будуть спрямовані на впровадження низки енергоефективних проектів. Зокрема, майбутня модернізація та капітальні ремонти діючих виробництв - заводу аміаку № 1 та цеху аміаку 1-Б дозволять скоротити обсяги споживання газу на 34 млн. куб. м. на рік.

Крім того, за рахунок ремонту складу рідкого аміаку, який передбачає заміну компресора і системи управління, на 3,6 тис. тонн на рік будуть знижені втрати аміаку.

Нагадаємо, концерн «Стирол», що входить в компанію «OSTCHEM», за 6 місяців 2012 року збільшив виробництво аміачної селітри на 97,1%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, - до 309,9 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Group DF - це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгову компанію і постачальника енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив, групу OSTCHEM Holding.