Експерт прогнозує спад промвиробництва в Україні за підсумками року на рівні 1-1,5%

За підсумками поточного року спад промислового виробництва в Україні може становити 1-1,5%, повідомив у коментарі агентству УНІАН начальник відділу аналізу фінансових ринків "ІНГ Банк Україна" Олександр Печерицин.

Він зазначив, що динаміка промвиробництва у вересні була значно нижча за очікувану і відображає вплив і середньострокових, і одномоментних факторів.

До числа одномоментних факторів, за словами О.Печерицина, належать введення утилізаційного збору Росією на автомобілі, що негативно вплинуло на динаміку виробництва в машинобудуванні, а також більш пізній, ніж у минулому році, сезон збору врожаю, що вплинуло на динаміку харчової промисловості.

До числа середньострокових факторів аналітик зараховує високу базу порівняння минулого року, слабкий попит на зовнішніх ринках на продукцію металургії, а також зниження інвестиційного попиту усередині країни.

«За результатами роботи промисловості за останні місяці, а також, враховуючи слабкі перспективи відновлення зовнішнього попиту, можна припустити, що за рік обсяг виробництва буде демонструвати негативну динаміку в районі 1-1,5%», - говорить О.Печерицин.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у вересні 2012 року в порівнянні з вереснем минулого року прискорився до 7%, в той час як у серпні падіння становило 4,7%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво в Україні зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року становило 9,6%, в січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 9,5%.

Згідно з прийнятою в кінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва в поточному році, за песимістичними оцінками, становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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