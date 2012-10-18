В Україні можуть ввести податок на дохід від продажу металобрухту

Кабінет Міністрів України пропонує ввести податок на дохід від здачі (продажу) лому чорних або дорогоцінних металів, окрім доходу від продажу лому дорогоцінних металів Національному банку України.

Відповідний законопроект зареєстровано Верховною Радою і опубліковано на офіційному сайті ВР.

Як випливає із пояснювальної записки до законопроекту, ставка оподаткування доходів фізичних осіб за зданий лом чорних металів становитиме 15% (17%). «Це посприяє реалізації принципу соціальної справедливості в оподаткуванні», - говориться в пояснювальній записці.

Законопроект розроблено на виконання доручення Президента України № 1-1/2111 (від 9 серпня 2012 року) в частині вдосконалення оподаткування доходів, одержаних від здачі лому чорних металів. Як говориться в пояснювальній записці, документ не вимагає консультацій з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до Податкового кодексу, згідно з якими доходи від здачі лому чорних металів не було включено в базу оподаткування.

У вересні 2012 року Мінекономрозвитку запропонувало ввести аукціони з продажу квот на експорт лому чорних металів з метою впровадження прозорої процедури розподілу обсягів експорту металобрухту між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на певний календарний рік. За даними Мінекономіки, обсяг заявленого до експорту металобрухту в 2012 році становив 5,5 млн. тонн, що більш ніж у 6 разів перевищує гранично допустимий обсяг річного експорту.