Росії нічим переозброювати ЧФ. "Треба домовлятися з Україною" - голова комітету Держдуми

Росії нічим переозброювати Чорноморський флот.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це під час «круглого столу» в Держдумі заявив голова Комітету Держдуми з оборони (фракція КПРФ), Володимир Комоєдов. В. Комоєдов командував Чорноморським флотом ВМФ Росії в 1998-2002 роках.

«З переозброєнням Чорноморського флоту йде затримка, напевно, загальна - бо нічим переозброювати», - сказав В.Комоєдов.

При цьому він скептично відгукнувся про заявлені плани надходження на ЧФ підводних човнів, закладених на верфях Санкт-Петербурга.

«Закласти-то заклали. А він готовий? І навіть якщо б він був готовий, то там ще будуть проблеми. Які? Є закон щодо ЧФ, який передбачає не більше 100 кораблів і 25 тисяч чоловік», - сказав він.

Він нагадав, що для переозброєння Україна вимагає укладення додаткової угоди.

«Треба домовлятися з Україною, а додаткових договорів - їх начебто 18, не зробили і не довели до розуму», - сказав він.

В.Комоєдов повідомив, що останнє переозброєння, яке відбувалося на ЧФ РФ, було при його командуванні.

«Тоді ми перевели з Балтійського флоту «Самум»(ракетний корабель на повітряній подушці проекту 1239) і завели 24 штурмовика Су-24. Все - і більше нічого», - сказав він.

За його словами, Україна, блокує на законодавчому рівні можливість оновлення флоту, «висуває свої вимоги».

«Потрібно додаткову угоду робити (з Україною), а на цю додаткову угоду немає нічого», резюмував В.Комоєдов.

Як повідомляв УНІАН, Росія планує побудувати шість новітніх підводних човнів для підвищення бойової готовності Чорноморського флоту РФ.

В Санкт-Петербурзі на ВАТ «Адміралтейські верфі» закладуть третій новітній підводний човен проекту 636.3 «Старий Оскол» для Чорноморського флоту Російської Федерації.

Зараз на «Адміралтейських верфях» будується два підводні човни такого класу для ЧФ РФ. Перша - «Новоросійськ», будівництво якої повинно закінчитися в 2014 році, друга «Ростов-на-Дону» - буде побудована в 2015 році.

Довідка УНІАН: 13 березня ц.р. заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов повідомив, що переговори щодо заміни озброєнь Чорноморського флоту Росії з керівництвом України тривають. 24 листопада 2011 посол з особливих доручень МЗС України, заступник голови української частини підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України Міждержавної українсько-російської комісії Віктор Семенов повідомив, що підготовка угоди щодо модернізації озброєнь Чорноморського флоту РФ знаходиться на стадії завершення. Зокрема, він нагадав, що угоди по флоту, підписані в 1997 році, а саме - угода між Росією і Україною про параметри розподілу Чорноморського флоту, тільки зафіксували параметри його розподілу, конкретизувавши перелік військових кораблів, суден і літаків, які перебувають у складі ЧФ РФ на території України.

Ці ж угоди, додав В. Семенов, не передбачають механізму заміни (ротації) озброєнь Чорноморського флоту, що базується на українській території. За його словами, вирішення цього питання можливе тільки правовим шляхом - через підготовку двосторонньої міждержавної угоди.

Посол зазначив, що ще в 2000 році президенти України і Росії доручили підготувати угоду про створення механізму заміни озброєнь ЧФ РФ. В.Семенов підкреслив, що тоді ж українська сторона запропонувала свій варіант, із визначальних принципів якого можна було виділити дві позиції: дозвільний характер заміни з боку України і принцип заміни «тип на тип» і «клас на клас». У той же час, підкреслив він, з цим не погодилася російська сторона і в такому стані питання перебуває і сьогодні. Разом з тим, за словами В.Семенова, враховуючи харківську пролонгацію угод щодо флоту, підписаних у 1997 році, а також враховуючи не тільки фізичний, але і моральний знос основних видів озброєння ЧФ, українська сторона готова розглянути пропозиції Росії. 18 червня 2011 на той час президент російської «Об'єднаної суднобудівної корпорації» Роман Троценко повідомив, що планується ввести до складу ЧФ РФ до 2020 року близько 20 кораблів.

Згідно Харківським угодам, підписаними в квітні 2010 року президентами України і Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим, термін перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі продовжено з 2017 року до 2042 року.