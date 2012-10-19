На показник промвиробництва у вересні вплинула ситуація в металургії – експерт

На динаміку промислового виробництва у вересні поточного року вплинула негативна ситуація в ключових галузях економіки України, зокрема в металургії.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив аналітик «Ерсте Банку» Мар'ян Заблоцький.

Він відзначив, що за підсумками січня-вересня металургійне виробництво знизилося на 4,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому до кінця року темпи падіння в металургії прискоряться.

«Українські виробники зіштовхнулися зі зростанням конкуренції на традиційних ринках збуту на Близькому Сході. Збуту сталі не сприяє й політична нестабільність у регіоні. Валюта Ірану під тиском міжнародних санкцій за два останні місяці втратила дві третини своєї вартості до долара США. Економіка Сирії перебуває у вільному падінні через громадянську війну», - пояснив М.Заблоцький.

Він відзначив, що спад у промисловості часто передує спаду й в інших галузях, тому можна чекати погіршення стану економіки. «У третьому і четвертому кварталах реальний ВВП знижуватиметься, відповідно, формально економіка України опиниться в рецесії», - сказав аналітик.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у вересні 2012 року в порівнянні з вереснем минулого року прискорився до 7%, тоді як у серпні падіння становило 4,7%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво в Україні зросло на 7,3% у порівнянні зі зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва у вересні 2011 року в порівнянні з вереснем 2010 року становило 6,4%, у січні-вересні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року — 8,6%.

Згідно з прийнятою в кінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва у поточному році, за песимістичними оцінками, становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.