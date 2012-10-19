Фірташ обіцяє вкласти у чотири хімпідприємства понад 2 млрд доларів

Український бізнесмен і найбільший акціонер хімічних підприємств України Дмитро Фірташ пообіцяв вкласти 2,5-2,7 млрд доларів у розвиток чотирьох хімічних підприємств – «Рівнеазот», «Стирол», Черкаський і Північнодонецький «Азот».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Д.Фірташа.

«У найближчі чотири роки в рамках програми розвитку нафтохімії ми повинні вкласти в підприємства 2,5-2,7 млрд доларів. Необхідно провести колосальні реконструкції, купити сучасне обладнання», – цитує Д.Фірташа його прес-служба.

За словами бізнесмена, тільки на Північнодонецькому «Азоті», базовому підприємстві для впровадження нафтохімічних технологій, треба буде замінити до 80% обладнання. Як повідомив Д.Фірташ, для створення повного циклу виробництва – від напівфабрикатів до кінцевої сировини – при Північнодонецькому «Азоті» найближчими місяцями буде створено спеціалізований науково-дослідний інститут. Його пріоритетними завданнями стане розробка перспективних напрямів нафтохімічного виробництва і організація виробництва кінцевих продуктів, проведення маркетингових досліджень. Чисельність працівників нового НДІ, як прогнозується, становитиме 400 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, Д.Фірташ заявляв, що у найближчі 10 років Україна має всі шанси збільшити випуск хімічної продукції в три рази.

У четвер, 18 жовтня, Д.Фірташ заявив, що Group DF у 2013 році інвестує у свої підприємства азотної хімії від 1 до 1,3 млрд гривень.