«Смарт-холдинг» спустив на воду перший серійний повнокомплектний танкер

На Херсонському суднобудівному заводі (ХБЗ, м. Херсон), що входить до складу суднобудівного підрозділу «Смарт-холдингу», – Smart Maritime Group, відбувся урочистий спуск на воду танкера-продуктовоза проекту RST27.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, це перше з серії повнокомплектних суден, що будуються на заводі в рамках контракту з групою компаній SVL (Мальта), загальною вартістю понад 50 мільйонів доларів.

«Судно призначене для морського і змішаного («річка-море») транспортування сирої нафти і нафтопродуктів, зокрема бензину, без обмеження за температурою спалаху, із забезпеченням перевезення вантажу з підтриманням температури 60°С», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що під час проектування танкера враховано спеціальні вимоги нафтових компаній, а також дотримано додаткові екологічні обмеження класу Російського морського Регістру судноплавства «АЧ Проект» (ECO-S).

«Вперше за роки незалежності в Україні побудовано і спущено на воду серійний повнокомплектний танкер», - сказано у повідомленні з посиланням на генерального директора Херсонського суднобудівного заводу Василя Федіна.

«Повнокомплектне суднобудування є стратегічною метою для Smart Maritime. У найближчій перспективі ми плануємо закріпитися в ніші середньотоннажного флоту і максимально розширити географію нашого ринку», - цитує прес-служба компанії керівника Smart Maritime Group Олександра Юркова.

Довідка УНІАН. Контракт на будівництво трьох повнокомплектних танкерів «річка-море» був підписаний між ХБЗ і мальтійською компанією SVL в 2011 році. Перше судно проекту RST27 на заводі було закладене 21 жовтня 2011 року. Готовність другого і третього судна серії нині становить 64% і 59,3% відповідно. Виконання контракту планується завершити в 2013 році.

Херсонський суднобудівний завод заснований у 1951 році.

За останні 7 років на підприємстві було побудовано й передано замовникам 36 суден, у числі яких судна постачання бурових платформ – якореукладальники і рефрижераторні судна, річкові танкери, залізничні пороми, повнокомплектні суховантажні судна типу «Челсі» тощо.

Обсяг виробництва і послуг ХБЗ за 9 місяців 2012 року становив 293 млн 473 тис грн, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник 2011 року. Портфель замовлень забезпечує завантаження підприємства до кінця 2013 року.

Smart Maritime Group (SMG) – найбільший суднобудівний холдинг України. Заснований у 2009 році для управління морегосподарськими активами «Смарт-холдингу».

SMG об'єднує два найбільші суднобудівні підприємства України – Чорноморський суднобудівний завод, що спеціалізується на будівництві військових кораблів, і Херсонський суднобудівний завод, що спеціалізується на будівництві комерційного флоту.

«Смарт-холдинг» – інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), у нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів ("Смарт-нерудпром"), у суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці ("Верес"), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і керує низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу" є Вадим Новінський.