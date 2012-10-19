Азаров знайшов відповіді кризі

Розвиток внутрішнього виробництва знизить залежність України від зовнішніх ринків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у Харкові ході зустрічі зі студентською молоддю.

Він відзначив, що криза в країнах Європи продовжується, і в результаті цього знижується попит на українську сировину, що експортується.

На думку М.Азарова, єдиним виходом з ситуації, що склалася, є розвиток внутрішнього виробництва. «Криза, яка розпочалася в 2007 році і проявилася у 2008 році, триває. І тому на цю кризу ми маємо знаходити свої відповіді. Яким чином ми можемо дати відповідь на ці несприятливі чинники? Відповідь одна: розвиток нашого внутрішнього виробництва», - сказав М.Азаров.

На його думку, розвиток будівництва сприяє піднесенню української економіки. «Кожний мільярд, який ми вкладаємо в будівництво, інвестиційне, інноваційне будівництво, капітальне будівництво, повертає нам 750 мільйонів одразу і продовжує повертати у міру того, як об'єкти починають працювати, відзначив він.

М.Азаров підкреслив, що основний дохід експорту припадає на експорт металу і залізної руди. Прем'єр відзначив скорочення попиту на цю українську сировину. Водночас, на його думку, для покриття скорочення попиту на вітчизняний метал в Україні достатньо щороку будувати по 40 мостів. «Якщо у нас важко продати 4 мільйони сталі на зовнішньому ринку, отже, нам необхідно знайти застосування цим 4 мільйонам тонн на внутрішньому ринку. Один тільки міст, який ми зараз будуємо в Запоріжжі, вимагає понад 100 тисяч тонн металу. Отже, достатньо 40 мостів у цілому будувати, щоб покрити повністю зменшення попиту на наш метал на зовнішніх ринках», - відзначив М.Азаров.

За його словами, будівництво об'єктів до Євро-2012 в 2010 році дало 5% зростання українській економіці. М.Азаров підкреслив, що уряд в першу чергу має звернути увагу на розвиток галузі будівництва.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у вересні 2012 року порівняно з вереснем минулого року прискорився до 7%, тоді як в серпні падіння становило 4,7%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво в Україні зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% в 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року становило 9,6%, у січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 9,5%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва поточного року, за песимістичними оцінками, становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.