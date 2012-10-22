На базі ЗТМК буде створено товариство з обмеженою відповідальністю

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю на базі Казенного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК).

Про це йдеться в постанові Кабміну (№ 955) від 3 жовтня т. р., опублікованому на урядовому порталі.

Згідно з постановою, до складу Товариства включать нині існуюче державне підприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Частка держави в новоствореному підприємстві становитиме 51%.

Засновником підприємства з боку держави виступає Фонд державного майна України (ФДМУ). Так само на ФДМУ покладено зобов'язання провести відбір недержавних учасників підприємства, забезпечити статутний капітал грошовими коштами, які будуть спрямовані на погашення заборгованості ЗТМК з виплати зарплати, податків, зборів та інших строкових платежів.

Постановою Кабміну в статуті Товариства передбачено пункт про внесення недержавними власниками підприємства в статутний фонд додаткових коштів для технічної модернізації підприємства у встановлені терміни: 50% - протягом 10 днів з дня реєстрації Товариства; 25% - протягом 90 днів з дня реєстрації; 25% - протягом 270 днів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою № 243 від 23 січня 2012 схвалив передачу потенційному інвестору 49% частки в ДП "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК).

Згідно з документом, Фонд держмайна (ФДМ) після отримання в своє управління цілісного майнового комплексу (ЦМК) ЗТМК має надати уряду пропозиції про створення ТОВ "ЗТМК" з недержавними учасниками.

Держава отримає в створеному товаристві частку в розмірі не менше 51% його статутного капіталу. Інвестор, у свою чергу, зробить свій внесок у створення і розвиток товариства тільки грошовими коштами.

Довідка УНІАН. ЗТМК - єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках. Проектна потужність підприємства становить 11 тис. тонн металевого губчастого титану на рік.