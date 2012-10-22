Перегудова призначено гендиректором "Укрспецекспорту" - джерело

Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Сергій Громов затвердив Дмитра Перегудова на посаді генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт».

Про це УНІАН повідомило джерело в українському оборонно-промисловому комплексі.

За даними джерела, відповідний наказ був підписаний С.Громовим ще 16 жовтня. Разом з тим на сайті ДК «Укрспецекспорт» Д.Перегудов як і раніше значиться, як виконувач обов'язків гендиректора компанії. (Посаду в.о. Гендиректора «Укрспецекспорту» Д.Перегудов займав з 3 липня 2012 року - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Д.Перегудова генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром». Іншим указом В.Янукович звільнив з посади генерального директора ДК «Укроборонпром» Дмитра Саламатіна і призначив його міністром оборони України.

26 червня цього року Президент підписав указ про призначення генеральним директором «Укроборонпрому» Сергія Громова, який раніше обіймав посаду виконавчого директора металургійного підприємства АТ "Промет Стііл" (Болгарія), що входить до гірничо-металургійного холдингу "Метінвест".