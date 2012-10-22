Головою сектора Philips «Світлові рішення» в Україні призначено Мусаєва

Головою сектора «Світлові рішення» компанії Philips в Україні призначено Ельмана Мусаєва, повідомили УНІАН у зовнішньому прес-офісі Philips.

На новій посаді Мусаєв відповідатиме за виведення на новий рівень сектора «Світлові рішення» Philips в Україні; зміцнення позицій компанії на експортних ринках (з 2012 року український офіс здійснює продажі світлових рішень на ринках Кавказу, Південної і Середньої Азії); розвиток команди і зміцнення відносин з партнерами.

Мусаєв до Philips перейшов з позиції Генерального менеджера компанії «Саміт Моторз Україна» (офіційний дилер Toyota). До цього працював на керівних посадах у низці міжнародних компаній - DuPont, Maersk, Sony, Xerox. Ельман не новачок і на ринку освітлення: у 2009-2011 рр.. очолював компанію EMQ lighting solutions, що пропонує рішення з освітлення компаніям і приватним особам.

Мусаєв відзначив, що «В останні роки компанія показала істотне зростання на українському ринку світлових рішень. У комбінації з широким портфоліо інноваційної енергозберігаючої продукції, в тому числі світлодіодної, ми володіємо всіма можливостями для подальшого розвитку».

Довідка УНІАН. Royal Philips Electronics - це міжнародна компанія, що працює в індустрії «здоров'я і благополуччя».

Штаб-квартира Philips знаходиться в Нідерландах, компанія повідомила, що в 2011 році обсяг продажів становив 22,6 млрд євро, а в представництвах компанії працюють 122 000 співробітників у понад 100 країнах.

Компанія займає лідируючі позиції в розробці обладнання для кардіології, невідкладної допомоги та медичного обслуговування на дому, в області енергоефективних світлотехнічних рішень та інноваційних систем освітлення, а також електробритв і засобів особистої гігієни, домашніх і портативних систем розваги, а також приладів і засобів для догляду за порожниною рота.

Ельман Мусаєв народився 26 лютого 1970 року в Баку. У 1994 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації. У 2009 отримав ступінь MBA в Києво-Могилянській Бізнес Школі.

У 1993-1996 рр.. - Комерційний представник Xerox в регіоні Закавказзі;

У 1997-2006 рр.. - Менеджер з маркетингу та продажу Sony в Україні, Центральній Азії та Закавказзі;

У 2006-2008 рр.. - Регіональний комерційний директор «Мерск Лайн»;

У 2009 р. - Директор компанії «Дюпон Україна»;

2009 - 2011 Директор компанії EMQ lighting solutions;

З червня 2011 року - генеральний директор «Саміт Моторз Україна».