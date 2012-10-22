Україна скоротила виробництво сталі, проте зберегла 10-те місце у світовому рейтингу

Виробництво сталі в Україні у вересні становило 2,708 млн тонн, що, попри зниження на 8,3% до рівня вересня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За інформацією Асоціації, за дев'ять місяців 2012 року виробництво сталі в Україні скоротилося до 25,124 млн тонн, що на 5,4% менше обсягу виробництва за аналогічний період 2011 року.

Загальний обсяг виробництва сталі в світі в січні-вересні 2012 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,6% до 1,149 млрд тонн.

Минулого місяця обсяг світового виробництва сталі практично не змінився у порівнянні з вереснем минулого року, становлячи 123,637 млн тонн.

За підсумками дев'яти місяців 2012 року найбільшим світовим виробником сталі з показником 542,340 млн тонн (зростання на 1,7% до періоду 2011 року) залишився Китай. Разом з ним в десятку найбільших виробників увійшли такі країни: Японія (81,321 млн тонн за 9 місяців, приріст 0,4% до відповідного періоду в 2011), США (68,154 млн тонн, + 5,3%), Індія (56,851 млн тонн , + 3,1%), Росія (53,777 млн тонн, + 4,3%), Південна Корея (52,160 млн тонн, + 3,0%), Німеччина (32,444 млн тонн, - 4,9%), Туреччина ( 27,153 млн тонн, + 8,4%), Бразилія (26,045 млн тонн, - 3,0%) та Україна (25,124 млн тонн, - 5,4%).