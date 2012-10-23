ЧСЗ завершив ремонт розвідувального корабля «Переяслав»

На Чорноморському суднобудівному заводі завершено комплексний ремонт малого розвідувального корабля «Переяслав» Військово-Морських Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі публічного акціонерного товариства «Чорноморський суднобудівний завод», сьогодні «Переяслав» вийшов із заводу і під час переходу до пункту постійного базування корабель пройде ходові випробування з перевіркою гвинто-кермового комплексу.

В ході проведення комплексного ремонту «Переяслава» особлива увага було приділено ремонту підводної частини корпусу, спеціального озброєння, навігаційного устаткування, гвинто-кермового комплексу і лінії валу. Безпосередню участь у проведенні ремонту палубних механізмів і фарбуванні надводного корпусу брав екіпаж корабля. Ремонт не змінив графіка несення служби особовим складом, заняття з бойової підготовки проходили згідно із затвердженим навчальним планом.

Начальник управління експлуатації і судноремонту Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Михайло Токар зазначив, що представники заводу повністю справилися з поставленими завданнями. За його словами, це «перша ластівка початку військового судноремонту на потужностях Чорноморського суднобудівного заводу і в перспективі відкриваються нові можливості відновлення більшості кораблів вітчизняного флоту».

На знак подяки за проведений ремонт екіпаж корабля вручив чорноморцям символічний подарунок – фото МРЗК «Переяслав» з пам'ятним написом командира.

Як повідомляв УНІАН, у травні поточного року було проведено тендер, за результатами якого 7 червня ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» уклав договори з Командуванням ВМС Збройних Сил України на проведення ремонтних робіт чотирьох кораблів: малого розвідувального корабля «Переяслав», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», ракетного корвета «Придніпров’я» і середнього десантного корабля ВМС “Кіровоград” . Згідно з укладеними угодами, ремонт українських військових кораблів повинен бути здійснений до кінця 2012 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» - одна з найбільших верфей України. 90,25% акцій ЧСЗ належить ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (Миколаїв) на умовах узгодженого з ФДМ України та Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.