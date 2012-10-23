Алчевський меткомбінат показав збиток 550 млн грн

Одне з найбільших металургійних підприємств України ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК), що входить до складу корпорації ІСД, показало чистий збиток 550,115 млн грн за підсумками січня-вересня поточного року в порівнянні з прибутком 581,556 млн грн за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється у фінансовому звіті АМК, опублікованому на сайті НКЦПФР.

Згідно зі звітом, чистий дохід АМК за 9 місяців п.р. становить 10 млрд 746 млн грн, що на 3 млрд 906 млн грн, або на 26,6% менше, ніж за підсумками січня-вересня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» за 9 місяців 2012 року скоротив виробництво прокату на 9,1%, або на 252 тис. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. – до 2,516 млн тонн.

За цей же період Алчевський меткомбінат виплавив 2,573 млн тонн чавуну, що на 28 тис тонн (на 1%) більше за показник січня-вересня минулого року.

До 1 жовтня 2012 р. металургійний комбінат випустив 3,88 млн тонн агломерату, що на 20 тис тонн (на 0,5%) більше, ніж у січні-вересні 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Алчевський меткомбінат за 2011 р. наростив виробництво основних видів продукції на 19,3-36%.

АМК входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.