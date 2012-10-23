EastCoal ввела в експлуатацію новий збагачувальний завод на шахті ім. Менжинського

Компанія EastCoal Inc (Канада) завершила введення в експлуатацію нового збагачувального заводу на шахті ім. Менжинського (Луганська обл.).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, завод перероблятиме більш як 175 тис тонн відходів на місяць.

Також у компанії відзначили, що продукцію заводу планують реалізовувати на внутрішньому ринку України.

Як повідомляв УНІАН, у кінці травня поточного року компанія EastCoal Inc завершила оформлення угоди з придбання шахти ім. Менжинського.

Довідка УНІАН. Компанія EastCoal Inc - великий канадський інвестор, публічна акціонерна компанія, зареєстрована на фондовій біржі Торонто під індексом ECX (www.eastcoal.ca). З моменту заснування у 1984 році компанія займалася освоєнням мідно-золотоносних родовищ у Канаді, а з початку 2000-х розпочала реалізацію проектів із видобутку вугілля.

Компанія EastCoal Inc є одним з найбільших іноземних інвесторів вугільної галузі в Україні.

У даний час компанія реалізує проект із розвитку шахти «Вертикальна» (шахта ім. В.Володарського) (сел. Володарськ, Луганська обл.). У кінці вересня 2011 р. EastCoal Inc придбала контрольну частку в статутному капіталі ТОВ «Інтер-Інвест вугілля», основним активом якого є шахта «Марія Глибока» (шахта «Менжинська») (м. Первомайськ, Луганська обл.), де ведеться видобуток коксівного вугілля.

EastCoal Inc сподівається, що до 2016 року належні їй вугільні шахти в Україні зможуть щороку видобувати близько 5 млн тонн вугілля. Також компанія висловлює зацікавленість у придбанні нових вугледобувних підприємств в Україні.