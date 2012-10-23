Львівський завод «Автонавантажувач» визнали банкрутом і ліквідують

Господарський суд Львівської області своєю ухвалою від 9 жовтня п.р. визнав банкрутом ЗАТ «Автонавантажувач» (Львівська обл.), що спеціалізується на виробництві автонавантажувачів.

Про це повідомляється в оголошенні, опублікованому в газеті «Голос України» від 23 жовтня.

Згідно з оголошенням, суд почав стосовно підприємства-банкрута процедуру ліквідації, ліквідатором призначено арбітражного управителя Ігоря Боляка.

Розпочато продаж майна ЗАТ «Автонавантажувач».

Довідка УНІАН. Львівський завод «Автонавантажувач» засновано в 1948 році. У 1985-1986 роках підприємство виготовляло 25 тисяч автонавантажувачів на рік. У 1992-1996 роках відбувся різкий спад виробництва. У 2010 році стосовно ЗАТ «Автонавантажувач» було порушено справу про банкрутство.