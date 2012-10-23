Єнакіївський метзавод за 9 місяців збільшив збиток на 76% - до 1,36 млрд грн

За підсумками січня-вересня п. р. збиток «Єнакіївський металургійний завод» (ЄМЗ) становить 1,364 млрд грн, що на 591 млн грн (на 76%) більше, ніж становив збиток підприємства за підсумками 9 місяців 2011 року. Про це повідомляється у фінансовому звіті ЄМЗ, опублікованому на сайті НКЦПФР.

Згідно зі звітом, чистий дохід ЄМЗ за 9 місяців становить 9,945 млрд грн, що на 261 млн грн (на 2,5%) менше, ніж за підсумками січня-вересня минулого року.

При цьому дохід підприємства від реалізації продукції становить за підсумками трьох кварталів 15,526 млрд грн, що на 148 млн грн (на 1%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за січень-вересень 2012 ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» наростив виробництво прокату на 9,4%, або на 177 тис. тонн відносно аналогічного періоду 2011 року - до 2,054 млн тонн.

Підприємства виплавили 2,114 млн тонн сталі, що на 145 тис. тонн, або на 7,3% більше, ніж за результатами за січень-вересень 2011 р.

За звітний період Єнакіївський метзавод виробив 1,869 млн тонн чавуну, що на 139 тис. тонн (на 8%) більше показника за січень-вересень 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. У групу входять ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо). «ЄМЗ» входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест». Єнакіївський металургійний завод за 2011 р. наростив щодо 2010 р. виробництво прокату на 6,4% - до 2,548 млн тонн.