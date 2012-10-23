На ММК ім. Ілліча призначено нового фіндиректора

Наглядова рада ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» призначила фінансовим директором підприємства Геннадія Демидова. Про це повідомляється в оголошенні підприємства, опублікованому в системі НКЦПФР.

Згідно з оголошенням, 23 жовтня на своєму засіданні наглядова рада меткомбінату ухвалила рішення про переведення Г.Демидова з посади заступника фінансового директора ММК ім. Ілліча, яку він займав раніше, на посаду фіндиректора підприємства. Термін повноважень нового фіндиректора комбінату встановлено до 30 червня 2013 року.

Крім того НР меткомбінату призначила на посаду заступника фіндиректора Микиту Богачова (також до 30 червня 2013 року), який раніше обіймав посаду начальника відділу фінансового планування та аналізу департаменту котролінгу фінансової дирекції ТОВ «Метінвест Холдинг».

Довідка УНІАН. ММК ім. Ілліча входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби із вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

ММК ім. Ілліча за 2011 р. наростив виробництво прокату на 6,6% - до 5,206 млн тонн.