ММК ім. Ілліча в січні-вересні подвоїв збиток

Чистий збиток Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча за підсумками січня-вересня цього року збільшився в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 2,322 млрд грн (за підсумками трьох кварталів 2011 року збиток меткомбінату становив 1,147 млрд грн). Про це повідомляється у фінансовому звіті меткомбінату, опублікованому в системі розкриття інформації НКЦПФР.

При цьому чистий дохід ММК ім. Ілліча від реалізації продукції скоротився за звітний період з 25,406 млрд грн до 18,911 млрд грн, а обсяги реалізації продукції в грошовому вираженні скоротилися з 27,419 млрд грн до 20,475 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками січня-вересня п.р. ММК ім. Ілліча виробив 3,355 млн тонн металопрокату, що на 14,2%, менше, ніж за аналогічний період 2011 р.

У січні-вересні ц.р. комбінат виплавив 3,947 млн тонн сталі, що на 15,5%, менше показника за січень-вересень 2011 р.

За звітний період ММК ім. Ілліча виробив 3,410 млн тонн чавуну, що на 11,4% менше в порівнянні з результатами за січень-вересень минулого року.

Довідка УНІАН. ММК ім. Ілліча входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби із вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

ММК ім. Ілліча за 2011 р. наростив виробництво прокату на 6,6% - до 5,206 млн тонн.