«Єврокар» за 9 місяців збільшив виробництво легкових автомобілів на 51%

Великий український виробник автомобілів компанія «Єврокар» за дев'ять місяців 2012 року збільшила виробництво легкових автомобілів до 10 894 одиниць з 7203 машин за аналогічний період у 2011 році, повідомила УНІАН представник компанії.

Виробництво у вересні 2012 року становило 1204 «легковики» п'яти моделей Skoda, що у 2,9 раза перевищило рівень виробництва у попередньому місяці. Порівняно з вереснем 2011 року виробництво у минулому місяці зросло на 20%.

Виробничі потужності компанії дозволяють виробляти до 100 тисяч автомобілів на рік.

"Єврокар" входить до групи компаній "Атолл Холдинг" (Київ). 68,84% акцій "Єврокару" належать компанії "Атол Холдинг", 10% - компанії Iberia Motor (Польща). До кризи компанія виробляла автомобілі моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, але у поточному році зосередилася на випуску виключно автомобілів Skoda.