«Антонов» збільшив чистий прибуток на 41%

Виробник літаків державне підприємство «Антонов» (м. Київ) у січні-вересні 2012 року на тлі зростання виручки збільшило чистий прибуток до 201,5 млн грн зі 143,3 млн грн за аналогічний період 2011 року, про це йдеться у фінансовому звіті підприємства.

Виручка за цей період зросла до 2,144 млрд грн з 1,969 млрд грн за дев'ять місяців минулого року.

Чистий дохід за дев'ять місяці 2012 року зріс до 2,109 млрд грн з 1,956 млрд грн за аналогічний період 2011 року, а валовий прибуток при цьому скоротився до 492,1 млн грн з 522,6 млн грн роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році ДП «Антонов» збільшило чистий прибуток в 2,3 рази в порівнянні з 2010 роком - до 192,969 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова»(АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Наприкінці вересня керівники російської компанії «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, повідомили про намір створити в 2013 році з ДП «Антонов» спільне підприємство.