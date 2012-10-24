Одеський припортовий завод отримав 93 млн грн збитку

Одне з найбільших хімічних підприємств України "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у січні-вересні 2012 року на тлі падіння виручки отримало чисті збитки в розмірі 93,2 млн грн у порівнянні з чистим прибутком у 314,5 млн грн за аналогічний період 2011 року, повідомляється у фінансовому звіті підприємства.

У звіті відзначається, що за підсумками цього періоду дохід від реалізації продукції заводу знизився до 3,812 млрд грн з 4,021 млрд грн за аналогічний період 2011 року. Чистий дохід компанії скоротився до 3,722 млрд грн з 3,934 млрд грн, на тлі зростання собівартості продукції до 3,619 млрд грн з 3,298 млрд грн роком раніше.

Валовий прибуток підприємства за три квартали 2012 року впав до 101,8 млн грн з 635,3 млн грн за аналогічний період 2011 року.

На початку поточного року уряд України затвердив фінансовий план Одеського припортового заводу, який передбачав отримання у 2012 році чистого прибутку на рівні 490 млн грн.

У 2011 році ОПЗ отримав чистий прибуток у розмірі 336,133 млн грн проти чистих збитків в 87,169 млн грн роком раніше.

Довідка УНІАН. ВАТ "Одеський припортовий завод" (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.