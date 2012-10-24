«Азовсталь» збільшила збиток майже в 11 разів – до 1,9 млрд грн

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» за підсумками січня-вересня 2012 року збільшив чистий збиток у 10,7 раза – до 1,94 млрд грн, тоді як торішній показник становив 180 млн. грн.

Про це повідомляється у фінансовому звіті "Азовсталі", опублікованому на сайті НКЦПФР.

Згідно зі звітом, чистий дохід "Азовсталі" за 9 місяців зменшився на 25% - до 17,676 млрд грн у порівнянні з 23,662 млрд грн за січень-вересень 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виготовляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготівку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виготовляти понад за рік понад 5,5 млн тонн чавуну, більш як 6,4 млн тонн сталі, зокрема конвертерної - 4,4 млн тонн, більш ніж 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис тонн на рік, помольних куль - 170 тис тонн на рік.

Підприємство входить до складу Групи «Метінвест».

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

«Азовсталь» за 2011 р. виготовила 5,335 млн тонн прокату, що на 47 тис тонн, або на 0,9%, більше, ніж у 2010 р.

За підсумками 2011 р. «Азовсталь» збільшила стосовно 2010 р. чистий збиток більш ніж у 2,5 раза - до 507,5 млн грн.