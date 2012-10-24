ВМС України вийшли на фазу завершення ремонтних робіт і прийому кораблів

Військово-морський флот України вийшов на фазу завершення ремонтних робіт і прийому кораблів від промисловості. Як повідомляється в прес-релізі, розміщеному на офіційному сайті Міністерства оборони України, про це заявив міністр оборони України Дмитро Саламатін, коментуючи завершення ремонту розвідувального корабля «Переяслав» Військово-Морських сил України.

За словами Д.Саламатіна, всього на сьогодні в ремонті 20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення українського флоту.

Глава оборонного відомства відзначив, що ремонт бойових кораблів, катерів і суден ВМС України відбувається комплексно і за встановленим графіком, і до кінця цього року ядро флоту поповнюватиметься оновленими бойовими одиницями.

За даними ВМС України, 2012 рік став рекордним з огляду на ремонт бойового складу вітчизняного флоту. «Якщо в попередні роки ремонтувалися одиниці, а то і жодного бойового корабля, то в 2012 році спостерігається значна позитивна динаміка в підтримці технічної готовності кораблів», - відзначають у ВМС України.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня на Чорноморському суднобудівному заводі було завершено комплексний ремонт малого розвідувального корабля «Переяслав» ВМС України.

«Переяслав» вийшов із заводу, і під час переходу до пункту постійного базування корабель пройде ходові випробування з перевіркою гвинто-стернового комплексу.

Начальник управління експлуатації та судноремонту командування ВМС України капітан 1-го рангу Михайло Токар відзначив, що представники заводу повністю впоралися з поставленими завданнями. За його словами, це «перша ластівка початку військового судноремонту на потужностях Чорноморського суднобудівного заводу, і в перспективі відкриваються нові можливості відновлення більшості кораблів вітчизняного флоту».

Нагадаємо, що в травні цього року було проведено тендер, за результатами якого 7 червня ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» уклало договори з командуванням ВМС України на проведення ремонтних робіт чотирьох кораблів: малого розвідувального корабля «Переяслав», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», ракетного корвета «Придніпров'я» і середнього десантного корабля ВМС “Кіровоград”. Згідно з укладеними угодами, ремонт українських військових кораблів має бути здійснено до кінця 2012 року.

Довідка УНІАН. Малий розвідувальний корабель проекту 1824Б було спущено на воду в 1986 році. Під час розділу Чорноморського флоту корабель було передано українській стороні, де в 1997 р. він одержав нову назву "Переяслав".

Розвідувальний корабель "Переяслав" базується на військово-морській базі в Очакові. З 19 червня 2012 р. корабель перебував на Чорноморському суднобудівному заводі (м. Миколаїв), куди він прибув для ремонту механічної частини корабля, спеціального устаткування і пристроїв.