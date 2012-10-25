«Богдан Моторс» збільшив збиток на 83% – до 256 млн грн

«Богдан Моторс» – один з найбільших українських автовиробників – за 9 місяців 2012 року, на тлі скорочення виручки, показав збільшення чистого збитку до 255,965 млн грн з 140,005 млн грн за аналогічний період 2011 року. Про це компанія повідомляє у фінансовому звіті.

У звіті наголошується, що за підсумками січня-вересня 2012 року дохід компанії зменшився до 3,112 млрд грн з 3,370 млрд грн за аналогічний період 2011 року, а чистий дохід - до 2,681 млрд грн з 2,867 млрд грн. При цьому валовий прибуток компанії за 9 місяців 2012 року скоротився майже вдвічі – до 265,119 млн грн з 440,419 млн грн роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, корпорація «Богдан» у січні-вересні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року скоротила виробництво автотранспорту на 34,4% – до 10,743 тис одиниць. Зокрема, виробництво легкових автомобілів за 9 місяців 2012 року впало на 39% – до 9,66 тис одиниць. Разом з тим виробництво автобусів і тролейбусів за вказаний період зросло майже в 4 рази – до 393 одиниць. Також за 9 місяців поточного року було випущено 689 комерційних автомобілів, що на 66% більше за аналогічний показник минулого року.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей із виробництва транспортних засобів усіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

У даний час корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і автобусів та тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис штук.