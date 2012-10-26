Держагентство екологічних інвестицій узгодило з Японією використання 4 млрд грн

Державне агентство екологічних інвестицій України узгодило з Японією використання 3 млрд 813 грн зелених інвестицій на реалізацію ряду проектів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький на прес-конференції, присвяченій початку реалізації проекту модернізації вагонів столичного метро за кошти, отримані Києвом як зелені інвестиції у рамках положень Кіотського протоколу.

«Сума в розмірі близько 4 млрд грн - це вже узгоджена цифра з японською стороною. Це вже можемо констатувати як підписані угоди», - зазначив міністр.

За словами Е.Ставицького, ці кошти буде використано для реалізації понад 500 проектів у різних регоінах України. Серед них проекти, що стосуються капітального ремонту соціальних об’єктів (об’єкти визначали японці), один із проектів передбачає реконструкцію шахти у Луганській області. Також є проект з реконструкції та розвитку МДЦ «Артек» (на суму 194 млн грн).