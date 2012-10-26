95 вагонів київського метро буде модернізовано Крюківським ВБЗ і компанією Itochu

95 вагонів Київського метрополітену будуть комплексно модернізовані у рамках підписаної угоди між Головним управлінням транспорту та зв’язку КМДА і ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та за участі японської компанії Itochu Corporation, яка виступатиме партнером підприємства у реалізації проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова КМДА Олександр Попов на спільній прес-конференції з послом Японії в Україні Сакати Тоічі щодо реалізації проекту комплексної модернізації вагонів метрополітену типу Е із залученням коштів у рамках цільових зелених інвестицій (у рамках положень Кіотського протоколу).

За словами О.Попова, 25 жовтня було завершено підписання всіх відповідних угод для реалізації проекту.

«Ми йшли до цього два роки. Тому що проект непростий. Сама ідея ув’язати зменшення викидів СО2 із темою модернізації вагонів метрополітену у Києві сама по собі непроста. Але завдяки нашим партнерам, нашим фахівцям, підтримці Міністерства еконології та природних ресурсів, Національного агентства екологічних інвестицій нам вдалося розробити проект, який дозволяє нам за рахунок енергозбереження і впровадження сучасних японських технологій отримати кошти «парникових викидів» в розмірі близько 1 млрд грн на модернізацію вагонів метрополітену», - зазначив О.Попов.

За його інформацією, модернізовані вагони вийдуть на Святошинсько-Броварську лінію метро, оскільки 90% рухомого складу на цій гілці – морально застарілі вагони серій Е, Еж та ЕМ, які вже не виробляються. За результатами комплексних іспитів, проведених фахівцями, визначено, що кузови вагонів придатні до експлуатації впродовж наступних 20 років і можуть використовуватися після проведення комплексної модернізації.

У вагонах буде змінено устаткування на сучасне японське, покращено комфортність як вагонів, так і кабіни водія тощо.

О.Попов звернув увагу на один із найважливіших очікуваних ефектів від проведеної модернізації – зменшення енергоспоживання модернізованим рухомим складом на 35%.

Голова КМДА повідомив, що угода передбачає термін реалізації проекту – 18 місяців. З них шість місяців відведено на випробування першого зразка оновленого потяга, який має отримати підземка вже у першому кварталі наступного року. Очікується, що приблизно у третьому кварталі кияни зможуть їздити у перших модернізованих потягах, що вийдуть на лінію.

Крюківський вагонобудівний завод став переможцем проведених відкритих торгів із закупівлі робіт по проекту модернізації. «Цей проект практично вирішує на 35% - ми так приблизно порахували - проблему модернізації і заміни вагонів в нашому Київському метрополітені. Його унікальність у тому, що він в Україні є масштабним у частині використання коштів Кіотського протоколу і, на нашу думку, перспективним для подальшої співпраці з Японією, міністерством, урядом у пошуках інших програм», - додав О.Попов.

Міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький повідомив, що проект лише починається і буде дуже потужним. «Це початок цього проекту, 95 – це перші вагони. А загалом проект цей – ми розраховуємо на підтримку японською стороною на 185 вагонів», - сказав він.

У цьому напрямку, за словами Є.Ставицького, з японською стороною вже є певні попередні домовленості.

Як сказав посол Японії, киянам сподобаються нові вагони, і ними зручно буде користуватися. «Я вірю в те, що цей проект сприятиме подальшій діловій співпраці, зокрема, у сфері збереження довкілля, енергозбереження, а також зміцненню дружніх відносин між Японією та Україною», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Київська міська державна адміністрація уклала з російською державною корпорацією «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» («Зовнішекономбанк Росії») меморандум про фінансування будівництва метро на Троєщину.