«Концерн Стирол» за 9 місяців збільшив чистий збиток за МСФЗ майже у 8 разів

Найбільший виробник мінеральних добрив в Україні «Концерн Стирол» за підсумками січня-вересня 2012 збільшив чистий збиток у 7,9 раза - до 1,689 млрд грн з 214,541 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, підготовленому відповідно до МСФЗ.

У звіті наголошується, що за підсумками 9 місяців 2012 року чистий дохід компанії за МСФЗ збільшився до 4,8 млрд грн з 3,614 млрд грн за аналогічний період 2011 року. На тлі збільшення собівартості продукції до 6,015 млрд грн з 3,483 млрд грн компанія зареєструвала валовий збиток за МСФЗ за січень-вересень 2012 року у розмірі 1,215 млрд грн з 130,744 млн. грн валового прибутку роком раніше.

Довідка УНІАН. Концерн «Стирол» (м. Горлывка, Донецька обл.) заснований в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником спынювального полістиролу.

Концерн випускає лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи – ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Концерн «Стирол», ЗАТ «Таджиказот» в Таджикистані і АТ «Нітроферт» в Естонії.