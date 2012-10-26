«Мотор Січ» за 9 місяців наростила прибуток на 63,5% – до 1,42 млрд грн

Найбільше підприємство в Україні з виробництва авіаційних двигунів і газотурбінних установок - «Мотор Січ» за 9 місяців п.р. наростила чистий прибуток на 63,5% – до 1,42 млрд грн з 869,9 млн грн за аналогічний період 2011 року. Про це повідомляється у квартальному звіті «Мотор Січі», опублікованому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Водночас чистий дохід підприємства за січень-вересень п.р. зріс на 28%, досягнувши значення 5,031 млрд грн. Валовий прибуток за звітний період зріс на 24,4% – до 2,50 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в січні-червні п.р. «Мотор Січ» збільшила чистий дохід на 30% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 3,1 млрд грн, а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 29% – до 3,15 млрд грн. У 2011 році «Мотор Січ» збільшила чистий прибуток на 8,9% у порівнянні з 2010 роком – до 1,344 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, випускає авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виготовляє деталі для 95% експлуатованих у Росії авіаційних двигунів.

73,29% акцій ПАТ «Мотор Січ» належать ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,99% – фізичним особам.