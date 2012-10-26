Янукович списав борги «Укроборонпрому»

Президент України Віктор Янукович підписав два закони щодо списання заборгованості Державного концерну «Укроборонпром».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Зокрема, В.Янукович підписав ухвалений 6 вересня Верховною Радою Закон «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їхнього стабільного розвитку».

Законом передбачено списати заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу з платежів до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також заборгованість цих підприємств за теплоенергію та природний газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення і пені, штрафні і фінансові санкції, що нараховані на цю заборгованість перед суб’єктами господарювання, які виробляють та постачають такі послуги.

Одночасно законом передбачено у межах списаної заборгованості підприємствам оборонно-промислового комплексу списати заборгованість суб’єктів господарювання, які надавали послуги з постачання теплової енергії, природного газу, електроенергії, водопостачання та водовідведення, відповідно перед тими суб’єктами господарювання, які поставляли природний газ, електроенергію і, зокрема, перед оптовими постачальниками електроенергії, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та Державним агентством резерву України.

Крім того, з метою реалізації закону передбачається внести зміни до законів «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об'єктами державної власності», «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» та Господарського і Бюджетного кодексів України.

Також В.Янукович підписав ухвалений 2 жовтня Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)».

Цей закон спрямовано на вирішення проблеми заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), що включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року і від 31 серпня 2011 року.

Відповідно до прийнятого закону, пропонується списати підприємствам оборонно-промислового комплексу суми пені, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), зокрема, за якими продовжуються процедури адміністративного або судового оскарження, й реструктуризувати на строк до 60 календарних місяців суми податкового боргу станом на 1 жовтня 2011 року.

Відповідно до інформації, оприлюдненої в пояснювальній записці до закону, на сьогодні заборгованість підприємств ОПК перед держбюджетом становить 248,6 млн грн, перед державними цільовими фондами - 366,1 млн грн.