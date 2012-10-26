Україна зберегла виробництво чавуну на рівні минулого року

Виробництво чавуну в Україні за підсумками дев'яти місяців 2012 року становить 21,425 млн тонн, практично не змінившись у порівнянні з показником 2011 року (21,51 млн тонн).

Про це повідомляється у щомісячному звіті World Steel Association (WSA).

За інформацією асоціації, за вересень Україна виробила 2,35 млн тонн чавуну, таким чином посівши 7 місце в десятці світових виробників. У цілому, перша десятка виробників чавуну за підсумками вересня 2012 виглядає так: Китай - 52,9 млн т, Японія - 6,718 млн т, Росія - 4,382 млн т, Індія - 3,55 млн т, Південна Корея - 3,431 млн т, США - 2,68 млн т, Україна - 2,35 млн т, Німеччина - 2,285 млн т, Бразилія - 2,191 млн т, Тайвань - 1,06 млн т. У цілому, світове виробництво чавуну у вересні 2012 р. становило 90,036 млн т, що на 0,65% вище за рівень минулого року (89,451 млн т).

Згідно з даними WSA, виробництво чавуну в Україні за 2011 рік становило 28,867 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно із даними World Steel Association, Україна за підсумками січня-вересня зберегла 10-е місце у світовому рейтингу виробників сталі, виплавили 25,124 млн тонн сталі, що на 5,4% менше обсягу виробництва за аналогічний період 2011 року.